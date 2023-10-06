الأهلي خلال ساعات| تعنيف الشحات.. تأجيل عودة الخطيب.. وابن النادي يجدد عقد بيراميدز

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق الإسماعيلي بعد غد الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويفتقد النادي الأهلي العديد من النجوم البارزين أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز بفرمان من السويسري مارسيل كولر.

فيما تأجلت عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلي القاهرة لدواع صحية بينما اكتفي الجهاز الفني للمارد الأحمر بتعنيف حسين الشحات نجم الفريق بعد دخوله فى مشادة مع سامي قمصان المدرب المساعد للسويسري مارسيل كولر في مباراة انبي بنصف نهائي كأس مصر.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث داخل مقر النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره فريق الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

مدرب الأهلي يطيح ب 7 لاعبين أمام الإسماعيلي

يغيب 7 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب كل من عمرو السولية وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وكريم نيدفيد و رامي ربيعة وصلاح محسن لعدم الجاهزية، بينما يغيب كهربا للإيقاف.



بيبو يعنف نجم الأهلي وكولر يرفض تغريمه ماليا



اكتفي خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي بتعنيف حسين الشحات نجم القلعة الحمراء بعد خناقة اللاعب مع سامي قمصان المدرب المساعد للمارد الأحمر .



كان حسين الشحات نجم النادي الأهلي دخل فى مشادة مع سامي قمصان المدرب المساعد للقلعة الحمراء بعد تغييره فى مباراة انبي بنصف نهائي بطولة كأس مصر.



وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الي نهائي كأس مصر بعد التغلب على نظيره فريق انبي بثلاثية نظيفة لينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.



ورفض السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية ضد حسين الشحات رغم دخوله في مشادة مع سامي قمصان المدرب العام في مباراة انبي مكتفيا بالتعنيف الصادر ضده من جانب خالد بيبو مدير الكرة في القلعة الحمراء .

تأجيل عودة الخطيب



أخطر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أعضاء مجلس إدارة النادي بتأجيل عودته من فرنسا من رحلته العلاجية التي يخضع لها هناك منذ أكثر من شهر.

وكان من المقرر أن يصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلي القاهرة قادما من فرنسا، خلال 24 ساعة.

وتأجل سفر محمود الخطيب بعد إجراء فحوصات طبية اليوم اثبتت احتياجه لمزيد من جلسات العلاج الطبيعي بسبب أزمة "فقدان الاتزان" الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر ان يحصل محمود الخطيب على موعد جديد من الطبيب المعالج له، يفيد بموعد وصوله الي القاهرة.

ابن الأهلي يجدد عقده مع بيراميدز

رحب رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، ونادي بيراميدز الحالي بفكرة تمديد عقده مع نادي بيراميدز، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية يونيو 2025.

وأخطر اللاعب مسئولي نادي بيراميدز بترحيبه بفكرة تمديد عقده بشرط زيادة راتبه إلي 2 مليون دولار في الموسم.