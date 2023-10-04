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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

انفراجة| محامي كهربا يعرض الحل.. وميدو يعلن موعد انتهاء أزمة غرامة الزمالك

كهربا
كهربا

ما زالت أصداء غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك مستمرة بعد الإعلان عن انفراجة في الأزمة واقتراب الحل النهائي لاغلاق الملف برمته.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فرض غرامة مالية على كهربا تخطت حاجز ال 2 مليون دولار على خلفية انتقاله من نادي الزمالك الي نادي أفيس البرتغالي ثم الانتقال الي النادي الأهلي . 

وجرت محاولات من جانب محامي محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي مجددا لمحاولة انهاء أزمة غرامة الزمالك. 

صدى البلد يستعرض آخر المستجدات بشأن غرامة كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك. 

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تحرك جديد من الزمالك ضد كهربا
 

قرر نادي الزمالك اجراء تحرك جديد ضد محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي بشأن الغرامة المالية الصادر بحقها قرار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية : 

سيتم عمل أمر أداء على كهربا استنادا على حكم الصادر ضده وسيتم الحجز أرصدته في البنوك ومستحقاته لدى الاهلي.

وأضاف أحمد فؤاد الوطن: يأتي اتخاذ ذلك الاجراء لحين سداد كهربا الغرامة المالية بالفوائد كاملة.

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حل أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف غرامة الزمالك.
وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية : “هناك مفاوضات من جانب المحامي الدولي لمحمود كهربا مع المحامي الدولي لنادي الزمالك، يعني تقدر تقول شغل محاميين بس خارجي”.
وتابع: “عندما يتم الاتفاق سيدفع كهربا الفلوس كاش، والمجلس المنتخب الجديد سيوقع على الاتفاق، وقد يكون هناك تخفيض في الغرامة”.
واختتم: “في مرونة عند جميع الأطراف، وبنبشر جماهير الأهلي والزمالك، ومن الممكن أن يتم الدفع في نهاية شهر أكتوبر وانتهاء الموضوع بشكل تام”.

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غرامة كهربا كاش بدون فوائد

أعلن أحمد حسام ميدو، انتهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

وقال ميدو عبر تصريحات تليفزيونية : محامي كهربا تواصل مع محامي نادي الزمالك أمس، وأبلغه بأن كهربا مستعد لدفع الغرامة الموقعة عليه كاش بدون الفوائد، وفي فرق 300 ألف دولار بس.
وأضاف: مسئولو الزمالك موافقون على العرض أو بيتجهوا للموافقة، عشان عدم الموافقة هيخلوا الفلوس تيجي بعد 6 أو 7 شهور، والموقف مفيهوش عناد، إنت بتعمل لمصلحة المكان اللي انت شغال فيه.

وتابع: كهربا دفع فلوس الاستئناف انهارده اللي هي الـ ألف فرانك سويسري ولكن بعد يوم 20 أكتوبر أزمة كهربا هتنتهي تمامًا، المجلس المنتخب اللي جاي هيقبل العرض اللي هو بـ 2 مليون دولار و100 في مقابل إن الزمالك يحصل على الأموال دلوقتي، خاصة أن اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك قررت تأجيل حسم هذا الملف للمجلس المنتخب. 

كهربا الزمالك فيفا نادي أفيس البرتغالي الأهلى أحمد فؤاد الوطن أشرف عبد العزيز ميدو

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