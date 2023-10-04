فلوس كاش.. موعد انتهاء أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف غرامة الزمالك.

وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “هناك مفاوضات من جانب المحامي الدولي لمحمود كهربا مع المحامي الدولي لنادي الزمالك، يعني تقدر تقول شغل محاميين بس خارجي”.

وتابع: “عندما يتم الاتفاق سيدفع كهربا الفلوس كاش، والمجلس المنتخب الجديد سيوقع على الاتفاق، وقد يكون هناك تخفيض في الغرامة”.

حل أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

واختتم: “في مرونة عند جميع الأطراف، وبنبشر جماهير الأهلي والزمالك، ومن الممكن أن يتم الدفع في نهاية شهر أكتوبر وانتهاء الموضوع بشكل تام”.