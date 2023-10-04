بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز، المحامي الخاص بـ محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، مفاجآت بشأن مفاوضاته مع محامي نادي الزمالك؛ لإنهاء أزمة غرامة اللاعب.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة تليفزيونية: هناك مفاوضات بين المحامي الخاص بكهربا والمحامي الدولي الخاص بنادي الزمالك، وحينما يصل الطرفين إلى اتفاق؛ سيتم سداد الغرامة “كاش”، وسيتم التوقيع من مجلس إدارة الزمالك الجديد.

وأكد عبدالعزيز أنه لم يتم طرح أمر تقسيط غرامة اللاعب على الإطلاق، قائلًا: لم نعرض من قبل التقسيط نهائيًا، الحديث الآن عن السداد كاش، بجدية كمان، مع التخفيض، ممكن دي هتكون طلباتنا، كده طبعا، طالما هيكون الدفع فوري.

وأشار إلى أن جميع الأطراف لديهم مرونة، سواء محامي كهربا، أو محامي نادي الزمالك، نبشر جمهور الأهلي وجماهير الزمالك، أعتقد الأمر سينتهي على نهاية شهر أكتوبر الجاري، والأمر الآن في بداية نقطة اتفاق.