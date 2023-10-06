موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية نظيفة أمام نظيره نادي انبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز التونسي علي معلول الهدف الأول لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة المالي إليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز الفرنسي انتوني موديست الهدف الثاني لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد تمريرة خاطئة من لاعبي انبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة وتصطدم بقدم مدافع الفريق البترولي وتسكن الشباك.

وعزز إمام عاشور نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في نهائي بطولة كأس مصر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز المقرر اقامتها خلال شهر نوفمبر القادم.

موعد نهائي بطولة كأس مصر

حددت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين موعد اقامة نهائي بطولة كأس مصر بين النادي الأهلي والفائز من مواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره بيراميدز.

وأعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين عن إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز يوم 13 مارس القادم .