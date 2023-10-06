عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

علامات استفهام حول وكيله.. هل ينتقل أحمد فتوح إلى الأهلي؟

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أثار اللاعب أحمد فتوح، نجم فريق الزمالك، حالة من الجدل مؤخرا بعد أنباء اقترابه من الانتقال إلى الأهلي وعدم تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.. فما القصة؟

يذكر أن عقد أحمد فتوح مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث تحاول إدارة الفريق تجديد تعاقده إلا أنه لم يتم حسم الأمر حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت مؤخرا أن أحمد فتوح يريد الحصول على أكثر من 20 مليون جنيه سنويا، من أجل تمديد عقده مع نادي الزمالك.

أحمد فتوح يصدم جماهير الزمالك بعد أنباء اقترابه من الأهلي

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

أحمد سليمان يتحدى الأهلي: أحمد فتوح زملكاوي ولن يرحل عن ميت عقبة

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن ضم أحمد فتوح بنفس طريقة إمام عاشور

ويرتبط أحمد فتوح، بالانتقال لصفوف النادي الأهلي، في نهاية الموسم الجاري، بصفقة انتقال حر، حال عدم تمديد عقده مع الزمالك.

هل ينتقل أحمد فتوح إلى الأهلي؟

أكد أحمد سليمان المرشح لمنصب العضوية في انتخابات نادي الزمالك، على استمرار أحمد فتوح الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك، ورفض الإفصاح عن كيفية حدوث ذلك.

وقال سليمان عبر قناة Ten: "ابعدوا الإعلام عن أحمد فتوح وسيكون جيدا، علاقتي جيدة مع وكيله في 2014 وانقطعت بعد رحيلي عن المجلس وقتها ولكن حاليا هو عليه علامات استفهام".

وتابع "فتوح ليس ورقة انتخابية، وهناك الكثيرون يدفعون لصالح الزمالك دون ذكر أسماء على سبيل المثال تم دفع 200 ألف دولار لحل أزمة الرباعي الأجنبي ولم يُعلن من الذي دفع ذلك المبلغ حتى الآن".

من هو وكيل أحمد فتوح؟

وفقا للمرشح أحمد سليمان، فإن أحمد يحيى وكيل أحمد فتوح عليه علامات استفهام بسبب رحيل لاعبيه عن النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح سليمان: "أحمد يحيى هو من تسبب في رحيل مؤمن زكريا إلى الأهلي وكان وكيلا لكهربا وتسبب في رحيل مصطفى محمد وإمام عاشور، وبالنسبة لي هو ليس خطأ من الوكيل ولكن من الإدارة".

يذكر أن أحمد سليمان، يدخل انتخابات الزمالك ضمن القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، حيث تقام الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل.

ويستعد نادي الزمالك، لمواجهة البنك الأهلي، السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، حيث يسعى الفارس الأبيض إلى الفوز وتعويض تعثره خلال الجولتين السابقتين.

أحمد فتوح الزمالك اخبار الزمالك الأهلى الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

الحكومة تجهز مفاجأة لملايين المصريين خلال أيام|انخفاض أسعار السلع وأبرزها السكر والأرز

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

لأول مرة | حسام عاشور يكشف سر خلافه مع الأهلي "تفاصيل"

محمود المخبزي يكشف كواليس قطع علاقة الأهلي وبيراميدز

بأوامر أوسوريو |نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

لهذا السبب | نجم الزمالك يفتح النار على أحمد فتوح

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال|عواد يرد على شائعات رحيله من الزمالك.. وصفقة الأهلي الجديدة في طريقها للتوقيع

شبانة: محمد صبحي أصبح علامة استفهام كبيرة في الزمالك

بعد اتهامه بالتسبب في هزيمة الزمالك بالسحر.. بماذا رد رجب بحة وعائلته؟

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته يترددان على أقسام الشرطة.. محضر آيتن عامر ضد طليقها يحدث ضجة

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

ترشيحاتنا

هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية

الدوما الروسي يكشف عن تطور جديد في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

الإمارات تدين الاقتحامات المتكررة للمستوطنين على باحات الأقصى

أخبار السيارات| مقارنة بين مينى كانترى مان و بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2024 ... هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود؟

متحدثا عن الشهداء.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من التجمع الخامس

بايدن يأمر بطرد مباشر للمهاجرين غير الشرعيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

اللواء سعد عبد الهادي لـ "صدى البلد": حرب الاستنزاف كانت نقطة الانطلاق لحرب أكتوبر.. وخضنا معارك في رأس العش سيذكرها التاريخ بأحرف من نور

نشرة المرأة والصحة| تحذير من نوع شرابات يتسبب في بتر أصابع طفلك.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

يحميك من سرطان الثدي … فوائد خارقة لتناول صفار البيض

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ