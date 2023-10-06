علامات استفهام حول وكيله.. هل ينتقل أحمد فتوح إلى الأهلي؟

أثار اللاعب أحمد فتوح، نجم فريق الزمالك، حالة من الجدل مؤخرا بعد أنباء اقترابه من الانتقال إلى الأهلي وعدم تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.. فما القصة؟

يذكر أن عقد أحمد فتوح مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث تحاول إدارة الفريق تجديد تعاقده إلا أنه لم يتم حسم الأمر حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت مؤخرا أن أحمد فتوح يريد الحصول على أكثر من 20 مليون جنيه سنويا، من أجل تمديد عقده مع نادي الزمالك.

ويرتبط أحمد فتوح، بالانتقال لصفوف النادي الأهلي، في نهاية الموسم الجاري، بصفقة انتقال حر، حال عدم تمديد عقده مع الزمالك.

هل ينتقل أحمد فتوح إلى الأهلي؟

أكد أحمد سليمان المرشح لمنصب العضوية في انتخابات نادي الزمالك، على استمرار أحمد فتوح الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك، ورفض الإفصاح عن كيفية حدوث ذلك.

وقال سليمان عبر قناة Ten: "ابعدوا الإعلام عن أحمد فتوح وسيكون جيدا، علاقتي جيدة مع وكيله في 2014 وانقطعت بعد رحيلي عن المجلس وقتها ولكن حاليا هو عليه علامات استفهام".

وتابع "فتوح ليس ورقة انتخابية، وهناك الكثيرون يدفعون لصالح الزمالك دون ذكر أسماء على سبيل المثال تم دفع 200 ألف دولار لحل أزمة الرباعي الأجنبي ولم يُعلن من الذي دفع ذلك المبلغ حتى الآن".

من هو وكيل أحمد فتوح؟

وفقا للمرشح أحمد سليمان، فإن أحمد يحيى وكيل أحمد فتوح عليه علامات استفهام بسبب رحيل لاعبيه عن النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح سليمان: "أحمد يحيى هو من تسبب في رحيل مؤمن زكريا إلى الأهلي وكان وكيلا لكهربا وتسبب في رحيل مصطفى محمد وإمام عاشور، وبالنسبة لي هو ليس خطأ من الوكيل ولكن من الإدارة".

يذكر أن أحمد سليمان، يدخل انتخابات الزمالك ضمن القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، حيث تقام الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل.

ويستعد نادي الزمالك، لمواجهة البنك الأهلي، السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، حيث يسعى الفارس الأبيض إلى الفوز وتعويض تعثره خلال الجولتين السابقتين.