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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن ضم أحمد فتوح بنفس طريقة إمام عاشور

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أكد الكابتن معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق، ومنتخب مصر، أنه يتمنى أن يتعاقد النادي الأهلي مع أحمد فتوح، لاعب الزمالك، موضحًا: "عامل السن أصبح يظهر على لاعب الأهلي المميز علي معلول".

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وفجّر معتز إينو مفاجأة، وقال: "وكيل أعمال أحمد فتوح، هو أحمد يحيي، وهو نفس وكيل أعمال لاعب الأهلي الحالي إمام عاشور".


وأشار إلي أن أحمد فتوح عرض المطالب الخاصة به، وأن الساعات الماضية كانت هناك جلسة مع الكابتن عبد الواحد السيد.

ولفت إلي أن كل شيء وارد في فترة الانتقالات المقبلة، فالجميع كان يقول إن إمام لن ينتقل لـ الأهلي، وهو الآن لاعب في الأهلي، فمن الممكن أن ينتقل أحمد فتوح.


 

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