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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كلام رسمي.. مفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا بين الإيقاف وعدم الدفع

كهربا
كهربا

أجاب الكابتن عفت نصار، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، عن سؤال: "هل كهربا سيقوم بتسديد غرامة نادي الزمالك؟".

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وكشف نجم الزمالك السابق مفاجأة جديدة بشأن غرامة محمود كهربا، لاعب الأهلي المستحقة لـ الزمالك، وقال إن كهربا عرض على الزمالك دفع 2 مليون دولار.

كلام وجوابات رسمية

ولفت إلي أن الفوائد 450 ألف دولار، طالب كهربا بعدم دفعها، وأن يدفع فقط أصل المبلغ فقط، وهناك كلام وجوابات رسمية.


وكشف أن محامي كهربا تحدث كثيرا عن غرامة كهربا، ولكن: "بقول للجميع سيتم إيقاف كهربا بعد يوم 20 في حالة عدم الدفع".

وأشار إلى أن الكلام كان بين كهربا والزمالك، وليس بين النادي والنادي، فالأهلي ليس طرفا في المشكلة.

معتز إينو: لن يتم دفع غرامة كهرباء

في السياق نفسه، أكد الكابتن معتز إينو، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه خلال هذه الفترة هناك كلام كبير بشأن غرامة كهرباء.

وأوضح إينو، أنه لن يتم دفع غرامة كهرباء، وأن هذا الكلام على مسئوليته الشخصية.
 

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