موجز السوشيال ميديا| الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا.. أحمد حسن يكشف سر غياب مدافع الأهلي أمام إنبي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة حول أزمة كهربا مع نادي الزمالك بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح النادي.

ونقل أحمد حسن، عن مصدر بالزمالك، قوله: “لا نمانع في حل أزمة كهربا وديا، ولكن بشرط الحصول على المبلغ كاش، ورفض التقسيط”.

شارك مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في لقاء إنبي بكأس مصر.

وكتب: “التشكيل المتوقع للفريق الأول للنادي الأهلي في مواجهة إنبي المقرر لها اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر، حراسة المرمى: محمد الشناوي.الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية.الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو”.

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، سبب غياب رامي ربيعة عن لقاء انبي، عبر فيسبوك.

وكتب: "بسبب خراج في القدم.. رامي ربيعة يغيب عن التدريب الجماعي اليوم للنادي الأهلي ويخرج من حسابات المدير الفني لمباراة انبي في كأس مصر".