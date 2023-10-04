للرجال فقط.. لاعب الزمالك يوضح حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" دونجا عن ستوري إمام عاشور: أنا أكبر من كده".

وجاء في التقرير أن نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك، قال إنه لم يقصد الإساءة لإمام عاشور، وذلك بعد أن كتب عبر السوشيال ميديا أن رقن 8 للرجال فقط.

وكشفت القناة أن البعض اعتبر ما كتبه دونجا، تلميح لـ إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي الحالي، و الزمالك السابق، الذي كان يرتدي رقم 8 في الزمالك.

وأوضحت القناة، أن دونجا قال قال إنه لا يهتم بـ إمام عاشور، وأنه شخص اختار الطريق الخاص به، وأنه ليس له علاقة بأي شيء.

وتابع أن ما كتبه كان منشور على أحدى الصفحات، وهو قام بعمل مشاركة لها فقط، وأنه أكبر من هذا الكلام.