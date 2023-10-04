التساوي مع زيزو.. أحمد فتوح مستمر في الزمالك بهذا الشرط

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: " حتى يتساوى مع زيزو.. أحمد فتوح يطلب 7 أضعاف راتبه في الزمالك".

وجاء في التقرير ، أن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، يطالب بـ 7 أضعاف راتبه، وأن فتوح يحصل على 5 ملايين وهو يطالب بـ 35 مليون.

وتابعت القناة ، أن الإعلامي مهيب عبد الهادي، هو من كشف هذه المفاجأة، وأن اللاعب يطالب بتعديل راتبه.

وكشف أن اللاعب يقول أنه لا يقل أهمية عن أحمد سيد زيزو، وأنه يطالب بـ التساوي معه.

وأوضح مهيب، أن أحمد فتوح أصبح فري، وأن أي نادي من الممكن أن يتفاوض مع أحمد فتوح، على الرغم من أن فتوح يريد البقاء في نادي الزمالك، ولكن بشرط التساوي مع زيزو.