الأهلي بدأ التفاوض معه |شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن تجديد عقد فتوح

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف تجديد عقد احمد فتوح نجم الزمالك مع فريقه .

واكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن هناك جلسة جمعت احمد يحيي وكيل اللاعب وعبدالواحد السيد مدير الكرة لمناقشة موقف فتوح من التجديد.

وأضاف أن يحيي أكد أن اللاعب لا يمانع التجديد للزمالك ولكنه يرغب في التجديد عقب انتخابات المجلس الجديد مشددا أن هناك رجل اعمال ينتمي للزمالك وسبق له العمل بمجلس الإدارة يأخذ على عاتقه أمر تجديد عقد فتوح.

واضاف أن رجل الأعمال مستعد تلبية جميع مطالب فتوح المادية، مشددا أنه سبق و ساهم في دفع مستحقات أحمد السيد زيزو نجم الزمالك.

واضاف أن الاهلي بالفعل يرغب في ضم فتوح حيث تحدث بعض من المقربين للنادي مع فتوح ولكن بشرط أن يكون المقابل المادي مناسب لظروف الفريق خاصه وان فتوح يطالب بمبالغ باهظة من أجل الانضمام للفريق.