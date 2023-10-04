حارس الزمالك يصبح لاعبا.. ماذا فعل أوسوريو استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

شارك محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أوسوريو المدير الفني، في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم، الأربعاء، كـ"لاعب" داخل أرض الملعب؛ استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران، تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات لخوض تقسيمة الفنية، وضمت كل مجموعة 9 لاعبين بالإضافة إلى حارس المرمى.

وشارك محمد صبحي كلاعب في أرض الملعب مع مجموعة من اللاعبين، في حين شارك الثنائي محمد عواد وعبد الرحمن نفاد في حراسة المرمى الأبيض.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي؛ استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.