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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

أحمد فتوح الأهلي
أحمد فتوح الأهلي

تطور مفاجئ جديد حدث في ملف أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، وإمكانية انتقاله إلى صفوف نادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في واحدة من الصفقات المرتقبة للمارد الأحمر، وسط اهتمام كبير من القلعة الحمراء بخطف لاعب جديد من الزمالك بعد نجاحهم في الحصول على خدمات إمام عاشور في الفترة الماضية. 

وكانت العديد من التقارير تشير إلى أن هناك مفاوضات قوية بين النادي الأهلي وأحمد فتوح من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، حيث كشف عدد من الإعلاميين أن أحمد فتوح يقترب بقوة من الانتقال لصفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

تطور مفاجئ في ملف أحمد فتوح  

وفي تطور مفاجئ في ملف أحمد فتوح، اتخذ اللاعب قرارا عاجلا برفض العروض المقدمة من قبل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حسبما أعلن الإعلامي إسلام صادق. 

وقال “صادق”، خلال تصريحات من خلال برنامجه “البريمو” المذاع من خلال قناة “تن”، إن أحمد فتوح كان قد عقد جلسة هو ووكيله مع رجال أعمال أهلاوية من أجل التوقيع مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات مقابل 50 مليون جنيه، مع عربية هدية بـ 5 ملايين جنيه، إلا أن اللاعب رفض التوقيع للأهلي، وأكد أنه سينتظر موقف الزمالك أولا. 

وأشار إلى أن المفاوضات بين الزمالك وأحمد فتوح تضمنت التوقيع لمدة سنتين مقابل 15 مليون جنيه، وفي حال كان العقد لمدة 3 سنين يحصل على 13 في الموسم الأول و14 في الموسم الثاني ومن ثم 15 مليوناً في الموسم الثالث. 

ولفت إلى أن رجل أعمال زملكاوي وعد أحمد فتوح بـ 30 مليون جنيه، وقد يتم التوقيع خلال أيام مع اللاعب، ويكون إعلان التجديد قبل الانتخابات. 

بداية قصة مفاوضات أحمد فتوح

وكانت قصة بداية مفاوضات احمد فتوح مع الأهلي، حينما أثار الإعلامي أمير هشام جدلًا واسعا حول أن الأهلي أتم اتفاقه مع أحمد فتوح للانتقال لصفوفه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل داخل صفوف نادي الزمالك. 

وكان أمير هشام قد قال من خلال برنامجه “بلس 90” المذاع من خلال النهار، أن الأهلي يستغل تلك الفترة، ولا يرغب في ترك مهلة لأحمد فتوح للتفكير، خاصة أن الوقت مناسب وعقد اللاعب سينتهي بنهاية الموسم مع نادي الزمالك. 

قرار عاجل من الزمالك 

تصريحات أمير هشام لم تمر مرور الكرام داخل نادي الزمالك، حيث كان هناك قرار عاجل، حيث بدأ عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك،  في عقد لقاء عاجل مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور أحمد يحيى، وكيل أعمال اللاعب من أجل العمل على الاتفاق على تجديد تعاقده. 

شروط أحمد فتوح

وأثار مهيب عبد الهادي جدلًا واسعا حول شروط أحمد فتوح من أجل تجديد تعاقده مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة، حيث كشف أن اللاعب طلب الحصول على 7 أضعاف راتبه الحالي من أجل تجديد تعاقده مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، "لو فتوح بياخد 5 مليون هو عاوز 35 مليون مليون". 

وأضاف "عبد الهادي"، خلال تصريحات من خلال برنامجه “اللعيب” أن أحمد فتوح يرغب في التساوي مع أحمد سيد زيزو في الزمالك من حيث الراتب المادي، إذ أنه يرى أنه لا يقل أهمية في الزمالك عن زيزو في تلك الفترة، ويرغب في التساوي ماديا مع الفريق، خاصة أنه أحد نجوم الفريق ويلعب في صفوف منتخب مصر في الوقت الحالي. 

أحمد سليمان يتحدى الأهلي 

وأكد أحمد سليمان، المرشح على مقعد العضوية، في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض، سيجدد تعاقده مع النادي.

وقال سليمان في تصريحات مع الإعلامي إسلام صادق في برنامج “البريمو” المذاع من خلال قناة “تن”: أحمد فتوح سيجدد عقده مع نادي الزمالك، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.

وأضاف: أتحدى أي شخص، يقول إن فتوح جلس مع مسؤولي النادي الأهلي، اللاعب سيجدد عقده مع نادي الزمالك.

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تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

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