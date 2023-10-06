مليون خيبة.. مدير الزمالك السابق يعلق على انتقال سيف عابد للأهلي

علق الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك السابق على انتقال سيف عابد نجم فريق كرة الطائرة بالقلعة البيضاء إلي صفوف النادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي، التعاقد مع سيف عابد لاعب الزمالك ومنتخب مصر لمدة 4 مواسم؛ لتدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة في الموسم الجديد.

ويلعب سيف عابد في المركز 2، ويشارك حاليًا مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان سيف عابد ضمن قائمة منتخب مصر النهائية في بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بصالة ستاد القاهرة الدولي، والتي توج بها الفراعنة على حساب الجزائر بالفوز بنتيجة 3-1.

كما قاد سيف عابد فريقه السابق الزمالك الموسم الماضي، لحصد ثنائية الدوري والكأس للعام الثاني على التوالي.

قال الدكتور حسين السمري عن انتقال سيف عابد إلي النادي الأهلي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

انتقال سيف حسن عابد لاعب الزمالك للكرة الطائرة المفاجئ الى صفوف الأهلي مهزلة من مهازل الادارة الفوضوية العشوائية التى طالت معظم الفرق الرياضية. رغم ان اللاعب حرر له عقد ووقع وتسلم مقدم العقد . أضاف: تصوروا المفاجأة ان العقد فُقد . ضاع ( مش لاقينه ) مصيبة من مصائب العقود المفقودة اياها.

استطرد: وسارعت اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور عماد البناني وايمن شعراوى مدير النشاط الى احالة الموضوع الى التحقيق ومعه الكابتن احمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي السابق وعلاء فهمى رئيس جهاز الطائرة وايقافهم عن العمل.

واختتم حديثه قائلا: متى تزول هذه الفوضى والمصايب وقال ايه ؟ فين اللى كان مصدعنا ومسمى نفسه المُعلم ... كان دايما يقول تعالوا اتعلموا الادارة !!!!!. مليون خيبة.

أول تعليق من سيف عابد

عبر سيف عابد، المنضم لصفوف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن الانضمام للأهلي شرف كبير لأي لاعب، وأنه يحلم بأن يتوج معه بكل بطولات الموسم الجديد.

وأوضح أنه لم يتردد في الموافقة على عرض النادي الأهلي، الذي فضل الانتقال إليه رغم امتلاكه العديد من العروض من أندية محلية وخارجية، لرغبته في كتابة تاريخ جديد، وأن يتواجد مع الفريق وسط مجموعة اللاعبين أصحاب الخبرات والشعبية الكبيرة.

وأشار إلى أنه سعيد ومتحمس للغاية لخوض منافسات الموسم الجديد بقميص الفريق، وأنه شعر بدعم كبير من جانب اللاعبين، في ظل علاقته القوية بالجميع منذ فترة طويلة، وأن هذه سمة الأهلي بشكل عام.

وأكمل: «تلقيت رسائل دعم من الجميع، حتى من ألعب في نفس مراكزهم. هذا الأمر يمثل لي الكثير، ويمنحني ثقة كبيرة ويحملني مسئولية مضاعفة نحو الاجتهاد والالتزام لكي أكون عند حسن ظن الجميع، وعلى رأسهم المدير الفني مونزو الذي أسعى إلى اكتساب ثقته خلال الفترة القادمة».

وأضاف: «المنافسة صعبة جدا، ولكنها في صالح الفريق، وبالتأكيد التنافس مع لاعبين أصحاب أسماء كبيرة يمنحني خبرات جديدة، وأنا سعيد للغاية بالتواجد بين الأسماء الكبيرة التي يضمها الفريق».

وتوجه عابد بالشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها للفريق ورسائل الدعم التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، متمنيًا أن ينجح الفريق في الفوز بالرباعية خلال الموسم الجاري من أجل إسعادهم.