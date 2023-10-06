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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لهذا السبب | نجم الزمالك يفتح النار على أحمد فتوح

احمد فتوح
احمد فتوح

وجه هشام يكن نجم الزمالك السابق رسالة نارية لأحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بشأن المماطلة فى تجديد تعاقده.

وقال هشام يكن في تصريحات تليفزيونيه ببرنامج "اللعيب" عبر قناة "mbc مصر" : "فتوح ابن من ابناء الزمالك، ولازم يراعي الزمالك هو اللي عمله، وبلاش مغالاة في طلباته المالية.

وتابع: "لازم يراعي الزمالك هو اللي عمله.. ومش هاقبل بالمساومة بالأهلي.. وفي سقف مالي مش هاعديه"


يذكر أن العديد من التقارير تشير إلى أن هناك مفاوضات قوية بين النادي الأهلي وأحمد فتوح من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، حيث كشف عدد من الإعلاميين أن أحمد فتوح يقترب بقوة من الانتقال لصفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

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