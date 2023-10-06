محمد عبدالله الشهاوي: حرب أكتوبر المجيدة معجزة على أي مقياس عسكري

خصص برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة خاصة للحديث عن حرب أكتوبر المجيدة، للحديث عن كواليس الانتصار.

قال اللواء محمد عبدالله الشهاوي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الحرب النفسية تؤثر على الضعفاء، وليس الجندي المصري، فهو عقيدته النصر والشهادة.. ولديه عزيمة وصبر وروح لهزيمة إسرائيل.

وأضاف أن الحرب الكيميائية، لعبت دورا كبيرا في حرب أكتوبر؛ حيث نجحنا في اختراع مادة تحمي الملابس والقوارب من الاحتراق، متابعا: كان لدينا خطة لتدمير الخزانات المجهزة بالمواد المشتعلة.

واسترسل: الحرب بدأت بالطائرات، حيث أطلقنا 220 طائرة في وقت واحد فوق قناة السويس، وعلى ارتفاع منخفض، وذلك لتفادي الرادارات الإسرائيلية ورفع الروح المعنوية لدى المصريين، بالإضافة إلى إعطاء رسالة قوية لـ الجيش الإسرائيلي.

وشدد على أن حرب أكتوبر المجيدة معجزة على أي مقياس عسكري، ومعجزتها الحقيقية هو الجندى البطل المصري.