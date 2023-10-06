وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بـ ههيا

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بههيا، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، للإطمئنان علي انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة، والمساهمة في توفير أي احتياجات طبية لها.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة يرافقه الدكتور حامد خطاب مدير عام المستشفى، الأقسام المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتنفيذ خطة الطوارئ بالمستشفى، كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى وحرص على الاستماع إليهم بوحدة العناية المركزة، والتي تسع لعدد ٢٨ سرير، حيث أثنى المرضى تماماً على أداء الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وقام وكيل الوزارة بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مطمئناً من مدير المستشفى علي انتظام عمل العمليات الجراحية لأورام الجهاز الهضمي، وكذلك مناظير الجهاز الهضمي.

وأثني الدكتور هشام مسعود على الأداء المتميز من الكوادر الطبية بالمستشفى، وعلى النظافة العامة، وأعمال الجرد والتطهير، وانضباط أفراد الأمن، متفقدا مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين، مؤكداً على أهمية تقديم الوجبات للمرضى وفقاً للمعايير والتشخيص الطبي لكل حالة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان، بالتعاون الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الطبية التابعة للصحة، ومسئوليات وكلاء الوزارة المباشرة عن كافة المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على احتياجات المستشفيات المختلفة، والعرض بأي منها علي معاليه، والإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة بها