أحمد فتوح يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي.. وتدخل عاجل من رجل أعمال زملكاوي

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن أن فكرة انتقال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك إلى صفوف النادي الأهلي، ما زال مفتوحا في الوقت الحالي، وتوجد حالة واحدة فقط من أجل انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر بحسب المصادر، إذ أن جمهور الأهلي لا يزال يتمنى انضمام أحمد فتوح، في ضوء كبر سن علي معلول الظهير الأيسر الأساسي للأهلي، فضلا عن عدم وجود بديل له في الوقت الحالي.

تفاصيل جديدة حول ملف انتقال أحمد فتوح للأهلي

وأضاف "صادق"، خلال تصريحات تلفزيونية من خلال قناة "تن"، أن أحد الأسباب التي تجعل أحمد فتوح يفضل الاستمرار في صفوف الزمالك حال تنفيذ طلباته أنه لا يرغب في الجلوس احتياطيا في مبارياته مع النادي الأهلي، ويرغب في المشاركة أساسيا، وبالتالي توجد بعض الأمور التي لم تحسم في الوقت الحالي، وما زالت المرحلة الحالية تفاوضية بين أحمد فتوح والأهلي والزمالك في الوقت الحالي.

وتابع إسلام صادق، أن أحمد فتوح وضع شرطًا من أجل الانتقال لصفوف النادي الأهلي، وهو عدم الجلوس على مقاعد البدلاء، وبالتالي رفض أحمد فتوح التوقيع على أي أوراق خاصة بانتقاله لصفوف المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من جماهير الفارس الأبيض في الوقت الحالي.

وأردف، أن هنا رجل أعمال بارز جدا ينتمي لصفوف الزمالك سيتكفل بتنفيذ كل طلبات أحمد فتوح في تدخل عاجل من أجل حماية اللاعب من الانتقال لصفوف الأهلي، موضحًا أن أحمد فتوح يرغب في الحصول على منحة تعاقد قدرها 30 مليون جنيه في حال توقيعه لمدة 3 سنوات، وفي حال توقيعه لمدة عامين سيحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأوضح أن الصورة التي طرحها أحمد فتوح بالتيشيرت الأحمر الذي ظهر به في صورته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" زاد من حالة الغموض وعلامات الاستفهام، "هل أحمد فتوح بيلاعب الناس اللي بتفاوضوا في نادي الزمالك، وبيقولهم التيشرت الأحمر موجود، ولا هو خلاص اتفق بشكل مبدئي مع النادي الأهلي، وبعد الانتخابات الأمور هتُحسم خلينا نشوف إيه اللي هيتم الفترة اللي جاية".

وشدد على أن أحد الشروط الهامة لأحمد فتوح أنه لا يجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي، باعتباره لاعبا كبيرا، خاصة أنه أحد كباتن نادي الزمالك، وتألق في العديد من البطولات المختلفة.