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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«رجال يد الأهلي» يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي مشواره المميز في بطولة إفريقيا للأندية، وحجز مقعده في نهائي البطولة بالفوز على بي إم سي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة بالدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا التي تقام في الكونغو.

أقيمت المباراة على صالة نيكول أوبا، وشهد الشوط الأول تفوقًا للاعبي «رجال يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 20-12، حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 37-24.

ومن المقرر ان يلعب «رجال يد الأهلي» مباراة النهائي غدًا السبت أمام فريق جي إس كيه الكونغولي.

الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية بي إم سي الكونغولي بطولة افريقيا صالة نيكول أوبا

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