نحترم جميع الفرق.. أول تعليق من الأهلي على قرعة دوري أبطال أفريقيا

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه يحترم جميع المنافسين في دور المجموعات ‏بدوري أبطال إفريقيا، بعد وقوع الفريق على رأس المجموعة الرابعة التي تضم فرق شباب ‏بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.‏

وأكد مدير الكرة أن الحديث عن أي مواجهات في دوري أبطال إفريقيا في الوقت الحالي ‏سابق لأونه، لافتًا إلى أن تركيز الجهاز الفني واللاعبين في المرحلة الحالية ينصب على مباراة ‏الإسماعيلي في الدوري المقرر لها مساء الأحد المقبل، لمواصلة الانطلاقة القوية التي حققها ‏الفريق في المسابقة.‏

وأضاف بيبو: أمامنا تحديات قوية في الموسم الحالي ونسعى بكل قوة لتحقيق أهدافنا وإسعاد ‏الجماهير، كما أننا نسير خطوة بخطوة في أي بطولة نشارك بها، مؤكدًا أن الأهلي حقق ‏هدفه الأول في دوري الأبطال بالتأهل إلى دور المجموعات بعد تخطى فريق سانت جورج ‏بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ32.‏

وأوضح بيبو أن الأهلي دائمًا ما يحترم جميع الفرق، ويتعامل مع أي مباراة مقبلة على أنها ‏المباراة الأهم بالنسبة له، وأن الفريق يضم كوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرات التي تمكنهم ‏من الفصل بين البطولات، إلى جانب الدور الكبير الذي يبذله الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ‏في تجهيز جميع اللاعبين على المستويين الفني والبدني قبل أي مباراة.‏

وشدد مدير الكرة على أن هدف الأهلي الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، وسوف يسعى ‏بكل قوة إلى إضافة لقب جديد للنادي في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.‏

واختتم خالد بيبو تصريحاته قائلًا: لن نسبق الأحداث، بطولة دوري أبطال إفريقيا محببة ‏للأهلي وجماهيره، ونسعى لبداية مميزة في دور المجموعات تساعد الفريق في مشواره نحو ‏اللقب الـ12.‏