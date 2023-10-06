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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"سيدات يد الأهلي" يخسر أمام بيترو أتلتيكو في بطولة إفريقيا للأندية

صدى البلد

خسر الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي، في الدور نصف النهائي في بطولة إفريقيا للأندية.

أقيمت المباراة على صالة نيكول أوبا بالكونغو، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بخسارة الفريق بنتيجة 18-22.

وتضم قائمة «سيدات يد الأهلي» في البطولة: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.
 

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