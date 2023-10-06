لاعب يد الأهلي: تأهلنا لنهائي إفريقيا عن جدارة

عبر أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على بي إن سي الكونغولي، والتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي تقام في الكونغو برازافيل، مؤكدًا أن الفريق حجز مقعده في النهائي عن جدارة.

وقال إن الفريق واجه صعوبات عديدة في المباراة أمام الفريق الكونغولي، والدعم الجماهيري الذي حصل عليه، وارتفاع درجة الحرارة، إلا أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تحقيق الفوز والعبور إلى المباراة النهائية.

وأوضح أن الأهلي كان يستعد بقوة وبكامل التركيز للبطولة منذ فترة الإعداد، وهناك رغبة كبيرة للفوز بالكأس وإعادته لدولاب بطولات النادي بعد غياب امتد لأكثر من ست سنوات.

وحرص عادل على توجيه الشكر إلى جمهور الأهلي لدعمه الدائم والمستمر للفريق، مشددًا على بذل جميع اللاعبين أقصى مجهود منذ لحظة الوصول إلى الكونغو من أجل التتويج باللقب.