حارس مرمى الأهلي: دوافعنا كبيرة للفوز ببطولة إفريقيا لليد

أكد عبد الرحمن طه، حارس الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إن الفريق استحق التأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي تقام في الكونغو برازافيل، عقب الفوز على نظيره بي إن سي الكونغولي.

وأوضح أن الفريق قدم مباراة جيدة على الرغم من فترة الاهتزاز في الدقائق الأولى، لكن سرعان ما استعاد اللاعبون تركيزهم وانسجموا مع أجواء اللقاء على الرغم من صعوبات الجو وضغط جمهور المنافس الذي يستضيف البطولة.

وأكد أن الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز درس المنافس بشكل جيد، واستغل يوم الراحة في مشاهدة مجموعة من الفيديوهات للوقوف على نقاط القوة والضعف لكل لاعب، وهو النظام المتبع مع كل مباراة أيا كانت درجة قوة الفريق الذي سيواجهه.

وشدد على أن الفريق اعتاد اللعب في مثل هذه الأجواء الإفريقية، ولديه من الخبرة الكافية للتكيف مع ظروف البطولة والتعامل مع أجوائها، وهو ما يجعل دوافعنا كبيرة نحو التتويج باللقب.