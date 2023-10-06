تصريحات لقيادات من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تعرض لأول مرة عن حرب أكتوبر

قال المؤرخ العسكري الفرنسي عضو فريق الأمن والدفاع والإستخبارات التابع للمعهد الوطني في باريس، إن إسرائيل شعرت بالأمان بعد 67 وكانت تستعد لحرب 6 أكتوبر بنشوة 67.

وأضاف خلال حواره بفيلم وثائقي تم عرضه بقناة اون،:" عام 67 كان انتصارا كاملا لإسرائيل وهو ما جعلهم يثقون في تكرار ذلك في 73 خاصة بعدما عزز الجيش الاسرائيلي نفسه وخاصة في قطاع الطيران.

ويقول فيليب روشو المراسل بتليفزيون فرنسا، إنه لم يكن يتوقع هذا أن تقوم الحرب ولكن التوترات العسكرية كانت موجودة بالطبع.

وعرض الفيلم فيديو تسجيليا قديما لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي عام 1973 ديفيد إليعازر، يقول فيه،:" إن السادات أعلن أنه سيهاجم في عام 71 وفي عام 72 وفي بداية 73 كان لدينا التحذيرات من هجوم السادات.

ويقول توماس ليبمان الكاتب الأمريكي ومؤلف كتاب كيف غير السادات وحرب 73 العالم،:" قلنا وقتها إن العرب لن يدخلوا حربا إلا وهم يعلمون أنهم يستطيعون الفوز بها".



وبدورها تقول مارثا كيسلر، الظابطة السابقة بالمخابرات الأمريكية ومحلل الشأن المصري أثناء حرب 73، إن الخبراء العسكريون لاحظو أمورا علي الحدود كانت تدل علي خطط وتدريبات واستعدادات مصرية للحرب.