عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصريحات لقيادات من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تعرض لأول مرة عن حرب أكتوبر

صدى البلد

قال المؤرخ العسكري الفرنسي عضو فريق الأمن والدفاع والإستخبارات التابع للمعهد الوطني في باريس، إن إسرائيل شعرت بالأمان بعد 67 وكانت تستعد لحرب 6 أكتوبر بنشوة 67.

وأضاف خلال حواره بفيلم وثائقي تم عرضه بقناة اون،:" عام 67 كان انتصارا كاملا لإسرائيل وهو ما جعلهم يثقون في تكرار ذلك في 73 خاصة بعدما عزز الجيش الاسرائيلي نفسه وخاصة في قطاع الطيران.

ويقول فيليب روشو المراسل بتليفزيون فرنسا، إنه لم يكن يتوقع هذا أن تقوم الحرب ولكن التوترات العسكرية كانت موجودة بالطبع.

وعرض الفيلم فيديو تسجيليا قديما لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي عام 1973 ديفيد إليعازر، يقول فيه،:" إن السادات أعلن أنه سيهاجم في عام 71 وفي عام 72 وفي بداية 73 كان لدينا التحذيرات من هجوم السادات.

ويقول توماس ليبمان الكاتب الأمريكي ومؤلف كتاب كيف غير السادات وحرب 73 العالم،:" قلنا وقتها إن العرب لن يدخلوا حربا إلا وهم يعلمون أنهم يستطيعون الفوز بها".


وبدورها تقول مارثا كيسلر، الظابطة السابقة بالمخابرات الأمريكية ومحلل الشأن المصري أثناء حرب 73، إن الخبراء العسكريون لاحظو أمورا علي الحدود كانت تدل علي خطط وتدريبات واستعدادات مصرية للحرب.

أركان الجيش الإسرائيلي الاستخبارات الأمن والدفاع الجيش الإسرائيلي استعدادات مصر المخابرات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

ترشيحاتنا

شهادات للتاريخ.. أسطورة الصاعقة المصرية الشهيد إبراهيم الرفاعي كابوس العدو الإسرائيلي

مصمم الإكسسوارات بـ فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبي: استخدمنا قنابل هوائية

ما هو دعاء الوسيلة والفضيلة؟.. لا تفوته بهذا الوقت للفوز بـ4 جوائز

النائب طه الناظر: تقرير البرلمان الأوروبي ساق افتراءات وادعاءات مضللة.. والاستقواء بالخارج سياسة الفاشلين

سبوتيفاي تستعد لإطلاق ميزة Superpremium المدعمة بالذكاء الاصطناعي

لو موبايلك أندرويد 14.. إعدادات لازم تغيرها فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

تخطى الـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان أنغام في حفل انتصار أكتوبر

اصطحاب الهاتف للمرحاض يعرضك لمشاكل صحية خطيرة.. تجنبها

فيديو

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

أكاذيب وتجاوز للحدود.. أحزاب ونواب مصر ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي

مش عايزة تتكلم.. لماذا حذفت شيري عادل صورها مع زوجها / فيديو جراف

انقطاع الإنترنت بعد 5 أيام | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ