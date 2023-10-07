حدث نادر.. ماذا توقع العالم الهولندى يوم 14 أكتوبر؟

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس الكثير من الجدل بسبب تحذيراته المتكررة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية.

وقد تسببت تحذيرات هوجربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، وذلك أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها.

وقال هوجربيتس: أنه في 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس مؤكدا أن الكسوف في حد ذاته لا يؤدي إلى حدوث زلازل

وانتشرت في الأيام القليلة الماضية بعض التوقعات لتلك العالم بتعرض أحد الأماكن على الكرة الأرضية لهزة أرضية عنيفة وربطها بتحركات واقترانات الكواكب في الفضاء.

وقد حذر تلك العالم من 3 أيام حرجة من شهر أكتوبر، وحددها من الأول إلى الثالث، مع إمكانية حدوث زيادة أو النقصان بيوم أو يومين.



