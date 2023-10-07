محمد ثروت: المشير أبو غزالة أمر القوات الجوية بتخصيص طائرات لتصوير أغنية "بلدي"

قال الفنان محمد ثروت، إن أغنيته الوطنية لا تأتي من فراغ، معقبا: “أتت مما سمعته ، وأول أغنية وطنية قمت بها كانت أغنية تسمي بيسلم السلام، عندما نزل الرئيس الراحل السادات فى مطار تل أبيب”.

وأضاف الفنان محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “سي بي سي”: “بعد تلك الأغنية أختارني الأستاذ عبد الوهاب ضمن مجموعة الأصوات الشابة وقتها، من أجل غناء بلادي بلادي، وكان المقطع الخاص بكل واحد فينا دقيقة إلا ربع”.

وتابع الفنان محمد ثروت: “المشير محمد أبو غزالة أمر القوات الجوية بتخصيص طيارات لتصوير أغنية “بلدي”.