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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حسن جعفر: تقرير البرلمان الأوروبي إملاءات عمياء وتجني بالباطل والافتراءات على مصر

حسن جعفر أمين حزب
حسن جعفر أمين حزب حماة الوطن ببني سويف

أعلن حسن جعفر، أمين حزب حماة الوطن ببني سويف، رفضه واستنكاره لتقرير البرلمان الأوروبي واصفًا ما ورد فيه بـ التجني بالباطل و الأكاذيب عن مصر، في واقعة مؤسفة تكشف عن مخطط متعمد من جهات داخلية وخارجية تحاول عرقلة التنمية في البلاد.

وقال جعفر، إن تقرير الاتحاد الأوروبي لم يستند فيما شمله من افتراءات على أي أحداث واقعية أو ملابسات تدفع إلى ذلك، وانما ساق الأكاذيب بشكل غير مبرر وكأنها املاءات عمياء لم ترقَ للدراسة أو التأكد.

وقال إن هدف مثل هذه التقارير في هذا الوقت بالتحديد، إنما تريد التأثير على شقي الأمن والاستقرار في البلد، من حالة الحراك السياسي والمناخ الديمقراطي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تسعى لترويج صورة مغلوطة عن مصر لدى العالم، وهي الخطة التي طالما فشلت مرارًا وتكرارًا.

وأكد جعفر خلال بيان له على قوة مصر داخليًا وخارجيًا وقوة مؤسساتها وعدالة قضائها الشامخ، واصفًا من لجأوا للاستقواء بالخارج، بـ المفلسين من حيث الشعبية والثقة التي لم يستطيعوا كسبها بالطرق الشرعية.
 

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