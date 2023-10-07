آبل تستعد لطرح أجهزة آيباد أكثر تطوراً

تشرف علامة آبل الأمريكية حالياً على تطوير أجهزة آيباد اللوحية الجديدة، التي ستقوم بالإعلان عنها فى الحدث القادم لها.

كانت قد كشفت تسريبات أن آبل تخطط لتطوير بعض إصدارتها مثل iPad mini 7 وiPad Air، بعدما كان أخر ما قدمته هما أجهزة iPad Pro و iPad 10.

ذكر المحلل التقني الشهير مينج تشي كو أنه بحلول أوائل عام 2024 سيكشف الصانع الأمريكى عن جهاز iPad mini الجديد.

كما تجري آبل اختبارات على الجيل الـ 11 من آيباد، والذى طرحت منه الجيل العاشر فى العام الماضي بتصميم يشبه iPad Air مع منفذ USB-C ومعالج A14 Bionic، ومن المتوقع أن يتم الكشف أيضاً عن iPad Air 6 كبديل لشقيقه السابق iPad Air 5.

يذكر أن آبل تعمل على تطوير لوحة مفاتيح Magic Keyboard لـ آيباد، لتجعله مصل اللابتوب تماماً، مع هيكل مصنوع من الألمنيوم بدلًا من البلاستيك.