السفارة الأمريكية بالأقصى: نراقب الوضع عن كثب ونحمي أنفسنا جيدًا

أكدت السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة أنها "تراقب الوضع الأمني عن كثب" ويحتمي موظفوها في أماكنهم.



وبحسب صحيفة عبرية، قالت السفارة الأمريكية إنها تراقب الوضع الأمني عن كثب، وأضافت أنها “على علم بوقوع ضحايا نتيجة لهذه الأحداث”.

أردفت "نحن ندعو المواطنين إلى البقاء يقظين واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني، حيث أن الحوادث الأمنية، بما في ذلك إطلاق قذائف الهاون والصواريخ، غالبا ما تحدث دون سابق إنذار".

يأتي ذلك، فيما سبق وأصدرت ستيفاني هاليت، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، بيانًا يدين الموجة الأخيرة من الصواريخ على إسرائيل على موقع إكس X (المعروف سابقًا باسم تويتر) اليوم السبت، في انحياز كامل لإسرائيل وعدم اعتبار لسبب تحرك المقاومة والأفعال المستمرة في الأقصى من قبل الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين من الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.

