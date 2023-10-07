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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حركة موانئ البحر الأحمر اليوم السبت.. تعرف عليها

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن حركة نشطة في الموانئ، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 7 سفن. تم تداول ما يقرب من 13,398 طنًا من البضائع العامة والمتنوعة، إضافة إلى 398 شاحنة و192 سيارة.

 

وشملت حركة الواردات 5,000 طن من البضائع، و260 شاحنة، و175 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 8,000 طن من البضائع، و138 شاحنة، و17 سيارة.

 

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة "أمل"، وقد استقبل الميناء السفن الحرية وبوسيدون إكسبريس في الأمس، بينما غادرت العبارة "أمل". وفي نفس السياق، سجل ميناء نويبع تداول 2,500 طن من البضائع و129 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن: آيلة، بريدج، وسينا.

 

وفي أخبار الشحن، غادرت السفينة "أنجي" من ميناء بورتوفيق، محملة بـ 4,000 طن من الحديد المتجهة إلى السودان.

 

يُشير هذا الإنجاز إلى النشاط المستمر والديناميكية التي تعيشها الموانئ البحرية في البحر الأحمر، مما يعزز من دورها الحيوي كمركز للتجارة والشحن.

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