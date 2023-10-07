رجال يد الأهلي يواجه جي إس كي بنهائي بطولة إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم مع فريق جي إس كي الكونغولي، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في الكونغو برازافيل.



من المقرر أن تقام المباراة في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو تحقيق اللقب الإفريقي الغائب منذ 6 سنوات.



يعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة للتأكيد على أهمية التركيز الشديد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني من أجل تقديم عرض مميز وحصد اللقب.



وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

