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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يواجه دي جي إس بي الكونغولي على بروزنة بطولة أفريقيا

صدى البلد

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم السبت مع فريق دي جي إس بي الكونغولي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في الكونغو برازافيل. 
 

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا.


وعقد محمد عادل المدير الفني جلسة مع اللاعبات أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد، لتقديم أفضل ما يمكن من أجل حصد المركز الثالث في البطولة.


وتضم قائمة سيدات يد الأهلي في البطولة: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.
 

الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الكونغو برازافيل بالنادي الأهلي دي جي إس بي الكونغولي بطولة افريقيا

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