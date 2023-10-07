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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لبحث موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا عاجلا بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بشأن بحث موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة  لادارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية خلال شهرين من الآن؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.

وشدد المحافظ على ضرورة البدء في حصر جميع المعدات الموجودة بكل مركز ومدينة أو تابعة للمديريات الخدمية ومتابعة إصلاحها ورفع كفاءة جميع المعدات والسيارات، وإجراء أعمال الصيانة العاجلة، وتوفير قطع الغيار اللازمة، لضمان استمرار جاهزيتها بصفه مستمرة ودائمة، خاصة وأننا مقبلين علي موسم الشتاء والتقلبات الجوية.

كما طالب المحافظ مسئولي شركة المياه بالقليوبية وبالقاهرة الكبري بالاستعداد التام لجميع المعدات التي تستخدم في مواجهة الأمطار والسيول وانتشارها في الأماكن المحددة لها وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج الي صيانه أو عمرات بحيث تكون المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100%، وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ محتملة الفترة المقبلة.

ووجه المحافظ مسئولي الحملات الميكانيكيه بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر ، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة، لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة. 

وطالب محافظ القليوبية مسئولي الري بضرورة عمل جميع الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع والتنسيق مع مجالس المدن وشركة المياه والصرف الصحي والأجهزة المعنية في هذا الصدد.

القليوبية محافظ القليوبية الأزمات والطوارئ الميدان المعدات الميكانيكية

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