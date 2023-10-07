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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام البرنامج التدريبي لطلاب كليات السياحة والفنادق في الغردقة

صدى البلد

أعلن المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، ختام فعاليات المعسكر التدريبي الذي نظمه المجلس لطلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر والمعهد العالي للسياحة بالغردقة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر، والذى نفذه المجلس بالتعاون مع  وزارة السياحة والآثار، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، واستمر على مدار 3 أيام.

وأقيم المعسكر التدريبي بالغردقة، واستهدف 75 طالبا وطالبة بكلية السياحة والفنادق بجامعتي الأقصر والغردقة، ويهدف إلى تدريبهم وتوعيتهم على كيفية دعم وتعزيز بيئة عمل آمنة  للمرأة العاملة في القطاع السياحي. 

وتضمن المعسكر العديد من الأنشطة والموضوعات، اهمها كيفية إدارة الوقت والتخطيط والمهارات الشخصية للحصول على العمل، وقيم وأخلاقيات العمل ومهارات التواصل والعمل في فريق، إلى جانب  موضوعات الذكاء الاجتماعي ومعادلة التغيير.

كما تعرف الطلاب والطالبات على أشكال العنف ضد المرأة، وتم عرض قصص نجاح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والفتاة.

البحر الأحمر البحر الاحمر اليوم السياحة والاثار السياحة والفنادق السياحة في مصر المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر المجلس القومى للمرأة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

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