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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل : تضامني الكامل مع إسرائيل في العنف أمام غزة

بوريل
بوريل

أكد جوزيب بوريل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن بروكسل تتابع بقلق كل ما يحدث على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف بوريل في تدوينة عبر حسابه على موقع X الوضع بـ “الهجمات العشوائية التي تشنها حماس والتي تسبب معاناة عميقة للشعب الإسرائيلي، وتزيد من التوتر وتقوض المصالح الفلسطينية” مضيفا “تضامني الكامل مع إسرائيل”.

وتابع المسئول الاوروبي قائلا “من الضروري أكثر من أي وقت مضى العمل من أجل سلام مستدام من خلال إعادة تنشيط الجهود في عملية الشراكة في الشرق الأوسط”.

وطالب بضرورة وقف التصعيد الدائر بين الجانبين قائلا “يجب أن يتوقف هذا العنف المروع على الفور. الإرهاب والعنف لا يحلان شيئا” معلنا ان “الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع إسرائيل في هذه اللحظات الصعبة”.

 

الأراضي الفلسطينية المحتلة الأراضى الفلسطينية المفوض السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

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