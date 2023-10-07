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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

130 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز ولأنشطة تجارية ببني سويف

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بأسواق بني سويف.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى متابعة معرض"أهلا مدارس "بمدينة بني سويف، ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجودة عالية وأسعار مناسبة ، فيما تتواصل معارض السلع الغذائية والأساسية في توفير السلع بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين.

و أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 68 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و17 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و8 محاضر تدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب محضر للتوقف الكلي عن الإنتاج و8 محاضر للتصرف في 135 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3 محاضر لتجميع  20 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

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 كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن أكتوبر للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، و3 محاضر  للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء وزوجات  الشهداء وأبناء الأسر البديلة)

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 17 محضرًا للمسئولين عن محلات بيع السجائر لحيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر ومهربة وتم ضبط أكثر من 400علبة سجائر متنوعة وتم التحفظ على المضبوطات، و18 محضرًا  لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية و10 محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين،

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 4 محاضر لمسئولين عن محطات وقود ومستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضرين لعدم ارسال الاخطارات الشهرية في الموعد القانوني، كما تم تنفيذ تأشيرة النيابة العامة في محضرين في فحص حمولة سيارات نقل تقوم بنقل المواد البترولية بطرق غير مشروعة لتحديد نوع المواد البترولية التي تقوم بنقلها وكذلك تحديد ما إذا كانت صالحة للاستخدام من عدمه وإفراغ حمولتها في إحدى المحطات المعتمدة والمصرح لها بالتعامل في المواد البترولية حيث تبين أن حمولة السيارة عبارة عن 7.5ألف لتر سولار وتم إفراغ حمولة السيارة بالمحطات المصرح لها بالعمل في مجال المواد البترولية .

وفي مجال الغش التجاري تمكنت إحدى الحملات من تحرير محضر لأحد المسئولين عن مخازن السلع الغذائية لحيازة كلور منتهي الصلاحية وتم التحفظ على 36 عبوة، بجانب سحب 4 عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بني سويف خطة المحافظة خبز غير مطابق للمواصفات غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة مدينة بني سويف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

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