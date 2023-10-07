اتصالات مستمرة.. مصر تجري مشاورات مع ألمانيا لاحتواء التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اتصالاً هاتفياً مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، في مسعى يستهدف تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، لاسيما في ظل عضوية البلدين في صيغة ميونيخ بشأن دعم جهود السلام.



ويأتي ذلك في إطار الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، لاحتواء التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ركزا خلال الاتصال على بحث السبل الكفيلة بدعم جهود خفض التصعيد في قطاع غزة، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات، وحث الأطراف على ضبط النفس وتجنيب المدنيين التعرض للمزيد من المخاطر.