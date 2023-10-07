فريق الأهلي يغادر للإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى محافظة الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق، اليوم؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء الغد، الأحد في الدوري.

وكان كولر قد عقد محاضرة، مع لاعبيه، أمس، في إستاد مختار التتش، شهدت تأكيد ضرورة تحقيق الفوز فى مباراة الإسماعيلي، خاصة وأنها ستكون قبل توقف طويل عن بطولة الدوري.

وطبقا لآخر تقسيمة؛ فإن التشكيل الأقرب لمواجهة الإسماعيلي، يضم كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول واليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور ورضا سليم وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

