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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق الأهلي يغادر للإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

صدى البلد

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى محافظة الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق، اليوم؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء الغد، الأحد في الدوري.

وكان كولر قد عقد محاضرة، مع لاعبيه، أمس، في إستاد مختار التتش، شهدت تأكيد ضرورة تحقيق الفوز فى مباراة الإسماعيلي، خاصة وأنها ستكون قبل توقف طويل عن بطولة الدوري.

وطبقا لآخر تقسيمة؛ فإن التشكيل الأقرب لمواجهة الإسماعيلي، يضم كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول واليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور ورضا سليم وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي بالدوري الاسكندرية محمد الشناوي محمد هاني

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