خالد العوضي : حققنا في الأهلي بطولة افريقيا عن جدارة

عبر خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في الكونغو برازافيل، وحصد الفريق لقبها على حساب فريق جي إس كي الكونغولي.

وأوضح أن عودة اللقب إلى خزينة النادي بعد سنوات طويلة تمثل إنجازًا مهمًّا، في ظل التطور الكبير الذي شهدته كرة اليد الإفريقية سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، وهو ما يعكس المجهود الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني في طريق الحصول على اللقب.

وأشار العوضي إلى أن الفريق توج بالبطولة وسط أجواء صعبة تمثلت في ضغط المباريات وارتفاع درجات الحرارة، وغيرها من العوامل التي مثلت ضغطًا كبيرًا على اللاعبين، إلا أنهم كانوا رجالًا ونجحوا في حصد بطولة غالية للنادي.

وأضاف أن ما يشهده الفريق من تطور كبير يأتي في ظل دعم غير محدود من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وتوفير كافة متطلبات الجهاز الفني من معسكرات إعداد وتعاقدات قوية، أسهمت في استمرار مسيرة البطولات، بعد ما تحقق من نجاحات خلال الموسم الماضي.