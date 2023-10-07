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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد إبراهيم: عودة بطولة إفريقيا لليد إنجاز كبير

صدى البلد

أكد محمد إبراهيم، مدرب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق إنجازًا كبيرًا باستعادة لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد غياب سنوات عديدة عن النادي، بعد أن توج الفريق باللقب على حساب فريق “جي إس كي” الكونغولي مساء اليوم.

وأوضح أن اللاعبين كانوا في حالة تركيز شديد، وكان لديهم عزيمة وإصرارا على حصد اللقب، على الرغم من المعوقات الشديدة التي واجهت مشوارهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن البطولة كانت تمثل نقطة فارقة في مشوار الفريق بالموسم الجاري، خاصة أنها تأتي قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، مما يزيد من طموحات الفريق في تحقيق إنجاز جديد بالفترة المقبلة.

قدم لاعبو الفريق عرضًا قويًّا في الشوط الأول، بعد تألق كبير في النواحي الدفاعية وسرعة نقل الكرات والغزارة الهجومية، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بنتيجة 16-11.

مع بداية الشوط الثاني منح ديفيد ديفيز المدير الفني تعليمات للاعبين بضرورة إغلاق الثغرات وتقارب الخطوط، مع إجراء تبديلات عديدة، أسهمت في استمرار التفوق، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 37-23 وحصوله على كأس البطولة.

محمد ابراهيم النادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري فريق جي إس كي الكونغولي حصد اللقب

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