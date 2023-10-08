بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي في الأردن

بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس فعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي تحت شعار "التنمية المستدامة وتمكين الفرص الاستثمارية الواعدة 2030"، بحضور وزراء وممثلين عن جهات حكومية واقتصادية من العراق والأردن.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية “ واس” يناقش المؤتمر، المعطيات الميدانية العملية للاستثمار ورصد التحديات ورفع التوصيات والمقترحات للمعنيين، بهدف دفع العملية الاستثمارية قدما بين العراق والأردن، فضلا عن إيجاد سبل الدعم الممكنة للمشروع الاقتصادي العربي التشاركي من خلال أوراق عمل تناقش الجوانب النظرية والتطبيقية لمفهوم الاستثمار.