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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة تنمية الصادرات السعودية تشارك في معرض " أنوقا " بألمانيا

صدى البلد

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في معرض أنوقا المقام بمدينة كولونيا في ألمانيا، خلال الفترة من 07 – 11 أكتوبر 2023، تحت هوية "صنع في السعودية " .

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و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” يضم جناح "صناعة سعودية" المشارك في المعرض أكثر من 27 شركة وطنية رائدة من قطاع المواد الغذائية.


وتهدف المشاركة في المعرض الذي يعد من أضخم المعارض العالمية المتخصصة في قطاع المواد الغذائية إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في السوق الأوروبي، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله "الصادرات السعودية" إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي.


تجدر الإشارة إلى أنّ صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى ألمانيا قد سجّلت خلال السنوات الخمس الماضية (2018م - 2022م) أكثر من 10 مليارات ريال سعودي، جاء فيها قطاع "الآلات الثقيلة والإلكترونيات" كأعلى القطاعات المصدّرة خلال الفترة.


وتعد مشاركة "الصادرات السعودية" في مثل هذه المعارض الدولية التي تفتح فرصًا تصديرية عديدة للشركات الوطنية؛ تأكيدًا على سعيها الحثيث للترويج للمصدرين ومنتجاتهم، وتيسير ربطهم بالمشترين المحتملين، ويقود لمزيد من الانفتاح تجاه الأسواق الدولية بما يسهم في تحقيق مُستهدفات رؤية 2030 لرفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.

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