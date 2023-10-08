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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقدم طالع نخل.. قصة مصطفى مع جني البلح طوال 60 عاما

النخيل
النخيل

يا طالع النخلة هاتلى معاك فرحة.. تسلق النخيل لحصد البلح من أعلى النخيل، أمرا ليس بالسهل على أي شخص، لكن مصطفي رضوان الذي يبلغ من العمر 68 سنة من قرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، يهوى طلوع النخل والتسلق لحصاد البلح منذ طفولته.

عم مصطفى يهوى طلوع النخل من ٦٠ سنه

التقت عدسة صدى البلد، طالع النخل مصطفى رضوان، الذي قال إنه يهوى طلوع النخل منذ أكثر من 60 عاما أي منذ أن كان طفلا فهو ورث تلك المهنة عن والده وأجداده.

وأضاف: “مش أي فلاح يقدر يطلع النخل ومفيش فلاح عنده نخل مبيعرفش يطلعه لازم يكون شاطر في تسلق النخل”.

حصاد البلح لمدة شهر كل عام

وأوضح، أن موسم حصاد البلح كل عام يحرص بنفسه على طلوع النخل وحصاد البلح في الخامسة فجرا يوميا وطوال شهر كامل وهو موسم حصاد البلح ويتوجه به إلى السوق لبيعه طازجا. 

وتابع أن بلح دمياط يتميز بالجودة ويختلف عن أي بلح مزروع في تربة زراعية أخرى، معروف أن دمياط بلد البلح والجوافة.

https://fb.watch/ngSWHUphXt/?mibextid=RUbZ1f

 

دمياط البطيخ بمحافظة دمياط عم مصطفى صدى البلد محافظة دمياط مركز كفر البطيخ موسم حصاد مصطفى

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