الاستقواء بالخارج.. أحمد موسى يفاجئ أحمد طنطاوي بسؤالين على الهواء

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى أحمد طنطاوي، قائلا: "هل أنت محتاج البرلمان الأوروبي يقدم الدعم ليك؟".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مسألة الاستقواء بالخارج، هي ضد أحمد طنطاوي، ومن يتبعه وليس في صالحهم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هل أنت عايز بتوع أوروبا يتدخلوا في شئون مصر الداخلية؟، وهل تقبلوا كمواطن مصري إن دولة تهدد بلدك وتتحدث عن شئون مصر الداخلية؟".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "كنت أتمنى من كل المعارضة في مصر أن يدينوا تدخل البرلمان الأوروبي في شئون مصر، ومنتظر من المعارضة يطلعوا بيان".