عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاستقواء بالخارج.. أحمد موسى يفاجئ أحمد طنطاوي بسؤالين على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى  أحمد طنطاوي، قائلا: "هل أنت محتاج البرلمان الأوروبي يقدم الدعم ليك؟".

 

أكبر عملية ضد الاحتلال.. أحمد موسى: مقاتلو المقاومة الفلسطينية أسروا إسرائيليين

يخدم أهداف الجماعة الإرهابية.. ثورة غضب ضد أحمد طنطاوي بسبب البرلمان الأوروبي

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مسألة الاستقواء بالخارج، هي ضد أحمد طنطاوي، ومن يتبعه وليس في صالحهم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هل أنت عايز بتوع أوروبا يتدخلوا في شئون مصر الداخلية؟، وهل تقبلوا كمواطن مصري إن دولة تهدد بلدك وتتحدث عن شئون مصر الداخلية؟".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "كنت أتمنى من كل المعارضة في مصر أن يدينوا تدخل البرلمان الأوروبي في شئون مصر، ومنتظر من المعارضة يطلعوا بيان".

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو طنطاوى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

مستشفيات شمال سيناء ترفع درجات الاستعداد لاستقبال مصابي فلسطين

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

ترشيحاتنا

لم تلمس الأرض.. شابة تعيش عامين على أغصان أطول وأقدم شجرة بالعالم

فرصة .. بفرق 70% عن مصر | أسعار إم جي HS

الاحتلال السبب.. الرئيس الفلسطيني يلقن «بلينكن» درسًا بشأن عملية طوفان الأقصى

لميس الحديدي : العملية العسكرية الفلسطينية مشهد لم يتوقعه الإسرائيليون

مفتي القدس: الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويواجه غطرسة الاحتلال

جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

فيديو

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ