أكبر عملية ضد الاحتلال.. أحمد موسى: مقاتلو المقاومة الفلسطينية أسروا إسرائيليين

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والهجوم الفلسطيني على مستوطنات إسرائيلية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مجموعات كبيرة من المقاومة الفلسطينية دخلت مستوطنات إسرائيلية وقاموا بعمل كبير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المقاومة نفذت عملا كبيرا ضد الكيان الصهيوني وتعتبر أكبر عملية وجهت ضد إسرائيل من داخل قطاع غزة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مقاتلو الفصائل أسروا العشرات من الإسرائيليين وقتلوا أكثر من 100 إسرائيلي حتى الآن والمقاومة نفذت عملية نوعية ومخططة منذ فترة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "عملية المقاومة الفلسطينية رسالة إلى إسرائيل"، مضيفا:" لا بد من تواجد دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 ".