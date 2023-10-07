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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكبر عملية ضد الاحتلال.. أحمد موسى: مقاتلو المقاومة الفلسطينية أسروا إسرائيليين

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والهجوم الفلسطيني على مستوطنات إسرائيلية.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مجموعات كبيرة من المقاومة الفلسطينية دخلت مستوطنات إسرائيلية وقاموا بعمل كبير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المقاومة نفذت عملا كبيرا ضد الكيان الصهيوني وتعتبر أكبر عملية وجهت ضد إسرائيل من داخل قطاع غزة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مقاتلو الفصائل أسروا العشرات من الإسرائيليين وقتلوا أكثر من 100 إسرائيلي حتى الآن والمقاومة نفذت عملية نوعية ومخططة منذ فترة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "عملية المقاومة الفلسطينية رسالة إلى إسرائيل"، مضيفا:" لا بد من تواجد دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 ".

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