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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هرم هوارة يتفوق على المناطق الأثرية بزيادة أعداد الأفواج السياحية

الوفود السياحية
الوفود السياحية بهرم هوارة بالفيوم

حرصت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، على رصد حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية.

 

وجاء ذلك في إطار حرص إدارة الوعى الأثري، على تنشيط حركة السياحية بالمحافظة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد.

 

وفى اطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، وتحت رعاية الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم والاستاذ حسين عبد القادر مدير المنطقة بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.



وصرحت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري ان منطقة هرم هوارة الاثرية استقبلت اليوم زيارة وفد سياحى تايوان لمشاهدة جمال المنطقة الأثرية وأبدوا اعجابهم وسعادتهم بترحيب وحسن استقبال السادة العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية.

 

وأوضحت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم ان منطقة هوارة الاثرية تشهد حالة من الرواج السياحى، من الإقبال السياحى لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم وكانت  منطقة هوارة من أكثر المناطق الاثرية التي شهدت زيارات متعددة من السياح للاستمتاع بمشاهدة تصميمه المميز، باعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم .

كل الشكر والتقدير للسادة العاملين بالمنطقة على حسن الاستقبال والتنظيم الرائع للزيارات حيث أن الأفواج السياحية أبدوا سعادتهم وإعجابهم بجمال المنطقة الأثرية.

 

 

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