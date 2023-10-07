مفتي القدس: الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويواجه غطرسة الاحتلال

علق محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والهجوم الفلسطيني على مستوطنات إسرائيلية.

وقال محمد حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشعب الفلسطيني يتعرض للعدوان والاحتلال منذ 1948".

وأضاف محمد حسين :" هناك حالة صمت من المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية"، مضيفا:" نجد الاحتلال يقتل الفلسطينيين بدم بارد يوميا ".

وأكد محمد حسين أن: "الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويواجه غطرسة الاحتلال، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه".

وواصل محمد حسين حديثه: "الشعب الفلسطيني يدافع عن مقدساته، ونأمل في وجود وقفة عربية وإسلامية صادقة، وعلى المجتمع الدولي أن يفيق ويترك الكيل بمكيالين، وينظر إلى حقوق الشعب الفلسطيني ".