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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رجعوا له الشبكة والهدايا.. عريس القليوبية يشعل النار في شقة خطيبته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من المعروف أن النهايات أخلاق، إلا أنه في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها بمحافظة القليوبية، لم تكن نهاية علاقة الخطوبة بين العامل وخطيبته وأهلها تحمل أي نوع من الأخلاق ولكنها وصلت إلى حد ارتكاب جريمة قتل مكتملة الأركان، بعد أن أقدم خطيب المجني عليها، بإحراق شقة أهل خطيبته ردا على فسخ الخطوبة، وبعد موافقة أهلها على إعادة الشبكة والهدايا التي قدمها لها.  

 

تفاصيل الواقعة

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من كشف واقعة نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بعقار بحي الشباب دائرة قسم شرطة أول العبور، ما أسفر عن وفاة زوجة مالك الشقة ونجلها، إثر إصابة الأولي بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 85%، والثاني بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، وإصابة مالك الشقة بحروق باليدين والوجه، ونجلة مالك الشقة بكسر بالقدم، وتلف محتويات الشقة.

وأوضحت التحريات، أن الحريق نشب عمدا  بناءا علي ما كشفه المعمل الجنائي إثر وجود مواد معجلة للاشتعال، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد س ا"، 36 سنة، عامل بمحل إصلاح زجاج سيارات، خطيب المصابة الأخيرة سابقا،  بسبب قيام أسرة المجني عليها بفسخ الخطبة من المتهم بناءا علي رغبتها، ونشب خلاف بينهم بسبب رفض أهليتها رد المتعلقات التي قام المتهم بإهدائها لنجلتهم خلال فترة الخطوبة.

وتابعت التحريات، أن المتهم قرر الانتقام من أسرة خطيبته، وذلك بإشعال النيران في جهاز العروسة الخاص بخطيبته والموجود بصالة الشقة، فقام بملئ جركن بنزين من أحد محطات الوقود وتوجه ليلا للعقار وظل منتظرا أعلي سطح العقار إلي ساعة متأخرة من الليل وقام بسكب البنزين داخل الشقة من أسفل باب الشقة، وأضرم النيران وفر هاربا.

وشهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مصرع شخصين وإصابة 2 أخرين، في حريق شب في شقة سكنية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وملابستها، وسؤال مالك الشقة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف وتم إخماد النيران، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق، وأسفر عن مصرع شخصين وكذا إصابة 2 أخرين، وتم نقلهم لمستشفى السلام، لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

الخطوبة القليوبية عريس شقة خطيبته

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