تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

يستضيف النادي الأهلي منافسه الإسماعيلي اليوم على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي



وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في تمام الساعة السابعة مساء حيث تذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الناقل الحصري لمباريات الدوري

ويسعى النادي الأهلي لمواصل الانتصارات بعد الفوز على فريق المصري بنتيجة أربعة أهداف دون رد سجلهم رضا سليم وبيرسي تاو هدفين وكريم فؤاد

تشكيل الأهلي المتوقع



التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - موديست.

وتأجلت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من بطولة الدوري بسبب المشاركة في دوري ابطال افريقيا حيث حقق الفوز على سانت جورج الإثيوبي بنتيجة 7 أهداف دون رد في مجموع المباراتين

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا تنزانيا في السوبر ليج الإفريقي في الجولة الأولي من البطولة على ملعب الوطني مكايا

حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي

واختارت اللجنة الحكم محمود البنا لإدارة لقاء الأهلي والإسماعيلي، على أن يعاونه أحمد حسام طه كمساعد أول، وسمير جمال كحكم مساعد ثان، بجانب الحكم الرابع السيد منير، وثنائي تقنية "فار" عمرو الشناوي ومحمد نهاد.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الدوري الممتاز.